Mit MEIN SCHIFF 1 von den Kanaren nach Madeira

Kein Problem, kommen Sie mit uns an Bord der Mein Schiff 1 und entdecken Sie die schönen Strände und bizarren Vulkanlandschaften der Kanaren. Als die Erde noch eine Scheibe war, lagen die kanarischen Inseln direkt am Rande der Welt. Die einen hielten sie für das legendäre Atlantis, für andere waren sie die „Inseln der Glückseligen“, die keine Sorgen kennen. Lernen Sie diese „Sorglosigkeit auf Ihrer Reise, die in Las Palmas auf Gran Canaria beginnt und endet“, kennen.