Auch die Mutter gehört bemuttert: Diese Speisen spenden im Wochenbett Kraft

Dass die Verwandtschaft oder das Dorf für junge Mütter kocht, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Es fehlt oft schlicht an der Zeit. Und auch nicht jeder Vater kann oder will sich einen Papamonat nehmen.

Es brauche im Wochenbett zwar keine spezielle Diät, „aber eine abwechslungsreiche Ernährung mit regelmäßigen Mahlzeiten, abgestimmt auf Vorlieben und Gewohnheiten, ist empfehlenswert“, so die Diätologin, die zu viel Obst, Gemüse, Nüssen und Vollkornprodukten rät. Bei stillenden Müttern ist nicht nur der Bedarf an Flüssigkeit und an vielen Vitaminen und Mineralstoffen wie Eisen erhöht, „es besteht auch ein Mehraufwand an Energie von rund 500 kcal.“