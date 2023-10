Pro-Palästina-Demo in Innsbruck angekündigt, Dornauer fordert Absage

Innsbruck – In Innsbruck wird am späten Dienstagnachmittag angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten offenbar eine pro-palästinensische Kundgebung stattfinden. Dies bestätigte die Landespolizeidirektion. Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer forderte, dass die Veranstaltung "unterbunden" werden müsse. Die Polizei verteidigte hingegen die Vorgangsweise, es sei eingehend geprüft worden.

Dummer betonte, dass die Kundgebung ordnungsgemäß binnen der vorgesehenen Frist angemeldet worden sei. Dann habe man wie üblich eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Dabei sei besonders auch auf die verfassungsgesetzlich normierten Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu achten. "Eine Demonstration kann nur in absoluten Ausnahmefällen untersagt werden", unterstrich der Sprecher. Solche Ausnahmefälle seien etwa "konkrete Hinweise auf Straftaten" sowie eine potenzielle "Gefährdung der öffentlichen Ordnung". Beides sei in diesem Fall nach einer genauen Prüfung durch Spezialisten nicht vorgelegen. Dummer wies überdies darauf hin, dass die Veranstaltung unter anderem unter Videoüberwachung stattfinden werde.

Überhaupt kein Verständnis für die Demo hat jedenfalls Dornauer. "Ich spreche mich klar gegen jede Aktivitäten oder gar öffentliche Demonstrationen aus, in denen zur Auslöschung des Staates Israel aufgerufen wird. So etwas kommt in Anbetracht der jüngsten Gräueltaten nicht infrage", ließ der Landeshauptmannstellvertreter wissen. Israel sei schließlich "Fluchtort für das Judentum nach dem Holocaust". "Ich werde nicht stillschweigend zusehen, wie auf unseren Straßen Stimmung zur Tötung und Vertreibung von Millionen Menschen gemacht wird. Wer einem derartigen Vorgehen frönt und sich mit einer Terrororganisation identifiziert, hat vielmehr in unserem Land, in unserer Republik, ja in Europa, nichts verloren", forderte der Tiroler SPÖ-Chef Konsequenzen.