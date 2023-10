„So wichtig wie nie": Sparen gewinnt in Österreich weiter an Bedeutung

„Sparen ist so wichtig wie nie“, hielt die Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Oesterreich, Gerda Holzinger-Burgstaller, am Dienstag bei einer Pressekonferenz fest. So habe das geänderte Umfeld – die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation zuletzt wieder kräftig angehoben – zu einer sichtbaren Änderung der Einstellungen zur Anlage geführt. Das resultierte in höheren Sparsummen, die in den vergangenen Jahren auch inflationsbereinigt gestiegen seien.