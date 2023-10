Am Tag gegen Armut: Schlechtes Zeugnis für die Arbeit der Bundesregierung

Am Internationalen Tag für die Beseitigung von Armut betrachten politische Akteure und NGOs die Arbeit der Bundesregierung besonders kritisch – vor allem nach dem „Burger-Gate“ von Bundeskanzler Nehammer.

Wien – Anlässlich des Tages zur Bekämpfung von Armut äußerten am Dienstag diverse Organisationen Kritik an der Arbeit der Bundesregierung. Amnesty International forderte eine Neugestaltung des Sozialhilfe-Grundgesetzes, die Caritas unter anderem eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Der Präsident des Fiskalrats Christoph Badelt übte unterdessen Kritik an der politischen Diskussion über das Thema Armut.