22-Jährige prallte auf A12 bei Volders auf Lkw und wurde auf Überholspur geschleudert

Volders – Am Dienstag Morgen fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw auf der A12 in Richtung Westen, als sie auf der Höhe von Volders aus bisher unbekannter Ursache mit einem auf dem Pannenstreifen stehenden Lkw kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Pkw der jungen Österreicherin auf die Überholspur geschleudert und kam dort quer entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Die 22-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Hall in Tirol eingeliefert, an ihrem Auto entstand Totalschaden. Der Lenker des Lkw, ein 22-jähriger Grieche, blieb unverletzt. Die Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis knapp 10 Uhr. (TT.com)