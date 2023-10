Landeshauptmann ehrt Feuermacher und Narren mit dem Tiroler Adler in Gold

Fast 100 Personen wurden am Osttiroler Tag des Ehrenamts ausgezeichnet, ob für Verdienste um die Kartitscher Bergfeuer oder um die Narrengilde Sillian. Langsam steigt der Frauenanteil.

Sillian - Der Nikolsdorfer Schützenkommandant zeigt seinen Dank mit einem kräftigen Händedruck, der Tristacher Chorleiter mit zwei Busserln auf die Wangen der Vizebürgermeisterin. Ob fest oder zart, die Freude über die Anstecknadel in Gold ist groß. Jede der 33 Gemeinden darf - je nach Einwohnerzahl - zwei oder mehr Personen nominieren, die am Tag des Ehrenamtes gefeiert werden. Heuer war die Feier in Sillian, und die Gemeinde wollte ihre Narrengilde hochleben lassen.