Greta Thunberg in London wegen Störung öffentlicher Ordnung angeklagt

Die Klimaaktivistin muss am 15. November vor Gericht erscheinen. Sie bleibt bis dahin auf freiem Fuß.

London – Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist von der Polizei in London wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 20-Jährige war am Vortag vorübergehend festgenommen worden, als sie und andere Klimaaktivisten sich während eines Protests geweigert hatten, Auflagen der Polizei zu befolgen.