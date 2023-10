Als Rotes Kreuz gehen wir davon aus, dass Katastrophen in den nächsten Jahren weltweit zunehmen werden. Die – möglicherweise sogar multiplen – Dauerkrisen werden zur Realität. Dem müssen und werden wir als Rotes Kreuz begegnen und unserem Auftrag als Hilfsorganisation gerecht werden. Das „WIR SIND DA“ wird also künftig an Stellenwert gewinnen, denn gerade in Zeiten der Krise braucht es jemanden, auf den die Menschen verlässlich zählen können. Und das sind wir, das Rote Kreuz."