Erster „Servicetag für Unternehmer“ in Schwaz: Der Amtsschimmel wiehert nun digital

Die Schwazer Bezirkshauptmannschaft veranstaltete daher mit der Schwazer Wirtschaftskammer und der Standortagentur Tirol den tirolweit ersten „Servicetag für Unternehmer“ in der Wirtschaftskammer. „Wir wollen so helfen, den betrieblichen Alltag etwas zu vereinfachen“, sagte WK-Obfrau Martina Entner. Großes Thema war die ID Austria, die mit 5. Dezember die Handy-Signatur ablöst. Mit der elektronischen Identität können etwa Mobilfunk- oder Versicherungsverträge abgeschlossen oder gekündigt werden. Auch zahlreiche Förderungen sind künftig nur mit ID Austria über das Unternehmensserviceportal (USP) im Internet erhältlich. „Den digitalen Ausweis wird es EU-weit geben. Auch ein E-Wallet und Ausweise sollen digital hinterlegt werden“, informierten Bezirkshauptmann Michael Brandl und Rene Winkler, Leiter der Gewerbeabteilung. 50 Unternehmer nutzten die Chance, sich von der Behörde vor Ort die App „Digitales Amt“ und die ID Austria installieren zu lassen.

Zwischen den Vorträgen hatten die Wirtschaftstreibenden Gelegenheit, die Pausen für Fragen an die Referenten und einen gegenseitigen Austausch zu nutzten. WK-Bezirksstellenleiter Stefan Bletzacher will nach der sehr gut besuchten Premiere den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt des nächsten Servicetags für Unternehmer stellen.