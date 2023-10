World Extreme Run Challenge: Rekordfeld beim Duell mit der Kitzbüheler Streif

Kitzbühel – Einmal die Kitzbüheler Streif rauf und wieder runter – das war die Herausforderung, die 185 Frauen und Männer bei der dritten Auflage der „World Extreme Run Challenge powered by Speed Connect Austria“ am Wochenende in Angriff nahmen. Dabei musste das Rekordteilnehmer-Feld die Hahnenkamm-Abfahrt auf gut 8,8 Kilometer rauf und runter bewältigen.