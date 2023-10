Frau starb nach Hundeattacke in NÖ: Ermittlungen gegen 20-Jährige

Bruck a.d. Leitha, Korneuburg – Im Fall um den Tod einer 52-Jährigen infolge einer Hundeattacke in Wilfleinsdorf in der Stadt Bruck an der Leitha ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg gegen die 20-jährige Tochter des Tierhalters. Sie habe „die tatsächliche Aufsicht“ über den Rottweiler gehabt, bestätigte Behördensprecher Josef Mechtler am Donnerstag Medienberichte.