Föhnsturm fegte über Tirol: Fast 200 km/h am Patscherkofel, Sperren und Stromausfälle

Stürmische Verhältnisse gab es am Freitag in Tirol. Am Patscherkofel wurden Windspitzen bis zu 197 km/h gemessen. Für das hintere Zillertal wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Aufgrund von Unwetterschäden wurde außerdem die Zugstrecke zwischen Steinach am Brenner und Brenner gesperrt.

Innsbruck – Der angekündigte stürmische Südföhn hat am Freitag am Patscherkofel für Windspitzen bis 197 km/h gesorgt – beinahe ein Rekordwert. Für Teile Tirols hat Geosphere Austria (früher ZAMG) auch die dritthöchste Warnstufe „Orange“ ausgegeben, im Zillertal sogar Warnstufe „Rot".

© GeoSphere

Geosphere berichtete, dass es auf vielen Bergen orkanartige Böen über 120 km/h, teils auch deutlich über 150 km/h gab. In den Tälern sind verbreitet 60 bis 80 km/h zu erwarten, stellenweise auch bei 100 km/h und darüber - wie etwa in Schmirn.

📽️ Video | Zeitraffer Patscherkofel

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

📽️ Video | Föhnsturm in Patsch

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Aber auch in den typischerweise nicht so vom Föhn beeinflussten Regionen in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz und Teile Kitzbühels gab es für ein paar Stunden auch stürmische Verhältnisse mit meist 60 bis 80 km/h,

Der Höhepunkt sollte auch bis zum Nachmittag erreicht sein. Freitagabend schwächt sich der Föhn von Westen her ab. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter, es bleibt aber wechselhaft und wird kühler.

© Gesosphere

Laut Geosphere handelt es sich um eines der stärksten Föhnereignisse der vergangenen Jahre. Bei derartigen Windgeschwindigkeiten können Äste abbrechen und Bäume umstürzen, wodurch auch Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen sowie in der Stromversorgung möglich.

📽️ Video | Ponys im Wind in Patsch

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bisher 100 Einsätze

Laut Leitstelle Tirol gab es bis Mittag mehr als 100 Einsätze. Der Großteil wegen umgestürzter Bäume und abgedeckter Dächer. Betroffen waren vor allem die Bereiche Hall, Ampass, Tulfes, sowie Aldrans, Sistrans. Aber auch das Wipptal, der Bezirk Schwaz – vor allem das Zillertal und die Gegend um den Achensee. Auch drei Einsätze mit verletzten Personen wurden der Leitstelle gemeldet. Zu den Unfällen kam es in Hall, Sistrans und Innsbruck. In Landeck wurde ein 86-jähriger Mann von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt.

Weitere Infos:

Die Lage in Tux sei nicht so dramatisch wie befürchtet, informierte der Tuxer Bürgermeister Simon Grubauer. Einige Dächer seien allerdings abgedeckt worden und in Teilen der Gemeinde kam es mehrere Stunden lang zu Stromausfällen, weil Bäume auf Stromleitungen gefallen waren. Im Ortsteil Madseit ist von vielen umgefallenen Bäumen in den Bergwäldern die Rede. Die Tuxer Gletscherbahnen hatten bereits gestern aufgrund der Sturmwarnung bekannt gegeben, dass heute den ganzen Tag kein Seilbahnbetrieb stattfindet.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

📽️ Video | Umstürzende Bäume in Hall

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

📽️ Video | Hofgarten in Innsbruck gesperrt

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Von 165 Einsätzen bis 14 Uhr sprach Feuerwehrsprecher Anton Wegscheider – hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume, aber auch für die Sicherung von Gebäuden, Dächern und Straßen. 45 Feuerwehren standen im Einsatz.

Sturmschäden in Tirol

Straßensperren wegen umgestürzter Bäume

Die Jenbacher Straße (L7) ist zwischen Jenbach und Maurach am Achensee in beiden Richtungen gesperrt.

ist zwischen Jenbach und Maurach am Achensee in beiden Richtungen gesperrt. Die Gerlos Straße (B165) ist zwischen Hainzenberg und Gmünd in beiden Richtungen gesperrt.

Behinderungen im Bahnverkehr

Zu Behinderungen kam es außerdem im Zugverkehr. Aufgrund von Unwetterschäden ist die Bahnstrecke zwischen Steinach am Brenner und Brenner bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt, heißt es von den ÖBB. Die Fernverkehrszüge warten vorerst die Sperre ab. Für die betroffenen Strecken wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Bis zum Abflauen des Föhnwinds müssten Fahrgäste jederzeit mit weiteren Störungen rechnen. Mehr Informationen gibt es HIER.

Zahlreiche Stromausfälle

Zu Mittag waren tirolweit mehr als 4000 Haushalte in 17 Gemeinden ohne Strom. Betroffen waren vor allem der Bezirk Schwaz, das Ötztal, das Wipptal, Matrei in Osttirol und Hall. Übersicht über aktuelle Netzwerkunterbrechungen HIER.

Service ▶️ Warnungen für jede Gemeinde Österreichs sind frei zugänglich auf http://zamg.at/warnungen ▶️ Informationen auch auf der Website der GeoSphere

Vorsicht ist angesagt

Das Land warnt vor Aufenthalten im Freien. Durch die Sturmböen können große Äste abbrechen aber auch ganze Bäume entwurzelt werden. Straßen können dadurch beeinträchtigt werden. Im Straßenverkehr gilt zudem, auf Gefahr durch starke Seitenwinde Acht zu geben.

Aufenthalte in Wäldern, Alleen und Parks sind ebenfalls zu vermeiden. Bewegliche Gegenstände im Freien, etwa Gartenmöbel, sollten rechtzeitig gesichert werden. (TT.com, vags, sami)