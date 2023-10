Mit E-Mobilität ist der Kundler Bauhof gut unterwegs

Kundl – „Der Fahrtwind nimmt zu“, freut sich Landesrat René Zumtobel beim Thema Elektromobilität. Und damit er auch im kommunalen Bereich noch stärker wird, hat die Energieagentur Tirol einen Leitfaden für Gemeinden herausgegeben. Präsentiert wurde die neue Broschüre „Elektromobilität in Gemeinden“ am Bauhof einer echten Mustergemeinde: Kundl hat bereits seit über zehn Jahren Elektrofahrzeuge im Einsatz, wie Bürgermeister Anton Hoflacher erzählt. Auch Rasenmäher und Heckenschere und so weiter laufen mit Strom. Zugleich wird die Photovoltaik im kommunalen und privaten Bereich in der Gemeinde ausgebaut.