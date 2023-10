Abo-Steigerung nach Sharing-Verbot: Netflix erhöht nun Preise

Los Gatos – Netflix fühlt sich nach dem erfolgreichen Vorgehen gegen Passwort-TrittbrettfahrerInnen so sicher, dass der Dienst nun auch Preiserhöhungen ankündigt. Zunächst werden einige Abo-Varianten in den USA, Frankreich und Großbritannien teurer. Für die Zuversicht sorgt der kräftige Schub im vergangenen Quartal: Das Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten und das günstigere Abo mit Werbeanzeigen ließen die Kundenzahl um 8,76 Millionen steigen.

Die Anleger waren begeistert: Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel am Mittwoch um mehr als zwölf Prozent, am Donnerstagmorgen vorbörslich um gut 13 Prozent.

Netflix setzt jedoch darauf, dass das Angebot an Serien und Filmen so attraktiv ist, dass die Leute lieber mehr bezahlen, als zu wechseln. Diese Rechnung scheint trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in vielen Ländern aufzugehen. Netflix kam zum Quartalsende auf 247,15 Millionen zahlende KundInnen.

Für das vergangene Quartal hatte Netflix selbst ein Plus von rund sechs Millionen AbonnentInnen in Aussicht gestellt – ähnlich wie im Vierteljahr davor. Das günstigere Abo mit Werbung spielt hier eine wichtige Rolle: In den Ländern, wo es verfügbar ist, entscheiden sich 30 Prozent der NeukundInnen für diese Option. Insgesamt sei die Zahl der KundInnen mit Werbe-Abo binnen drei Monaten um 70 Prozent gestiegen. Für das laufende Vierteljahr rechnet Netflix nun mit einem KundInnen-Zufluss in der Größenordnung des dritten Quartals.