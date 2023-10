Missglückter Ladendiebstahl eines 16-Jährigen in Rum: Dieb wurde von Detektiv erwischt

Rum – Am Donnerstagnachmittag erwischte ein 40-jähriger Ladendetektiv einen 16-Jährigen beim Stehlen von Süßigkeiten und Alkohol in einem Rumer Supermarkt. Der Polizei zufolge riss sich der ertappte Teenager los, der Detektiv stürzte dabei zu Boden und verletzte sich an Hand und Knie.