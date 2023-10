Thiem unterliegt Hanfmann in Antwerpen nach hartem Kampf

Dominic Thiem ist beim ATP250-Turnier in Antwerpen im Achtelfinale nach einem harten Kampf gescheitert. Der Niederösterreicher musste sich am Donnerstagabend dem als Nummer fünf gesetzten Deutschen Yannick Hanfmann nach 2:42 Stunden Spielzeit mit 4:6,7:5,4:6 geschlagen geben. Für Filip Misolic war im Achtelfinale des Turniers von Stockholm gegen Altmeister Gael Monfils Endstation. Der 22-jährige Steirer unterlag beim 250er-Event dem 15 Jahre älteren Franzosen mit 4:6,3:6.

Thiem und Hanfmann lieferten sich bis kurz vor Mitternacht ein Duell auf Augenhöhe, in dem der Deutsche seine Chancen besser verwerten konnte. Thiem ließ zu viele Break-Möglichkeiten aus. Von 15, die er im gesamten Match vorfand, nutzte der 30-Jährige nur zwei. So hatte Thiem im Entscheidungssatz gegen den ein Jahr älteren Kontrahenten das 4:2 vor Augen, ließ die Chance darauf verstreichen und kassierte umgehend das schlussendlich entscheidende Break.

Schon im ersten Satz gelang es Thiem nicht, einen frühen Aufschlagverlust auszugleichen. Hanfmann verwertete schließlich seinen vierten Satzball zur Führung. Auch der zweite Durchgang war umkämpft, dieses Mal mit dem besseren Ende für den Österreicher. Thiem, der 2022 in Antwerpen im Halbfinale gestanden war, brachte seine Games souveräner durch und holte sich gegen den 56. der Weltrangliste das entscheidende Break zum 7:5. In der kommenden Woche ist Thiem beim ATP-Turnier in Wien im Einsatz.

Der in Stockholm aus der Qualifikation in den Hauptbewerb vorgestoßene Misolic hatte in der ersten Runde überraschend den Briten Daniel Evans geschlagen. Gegen Monfils kam der Weltranglisten-181. aber rasch in Rückstand. Misolic fand beim Stand von 2:3 die Chance auf ein Rebreak vor, Monfils holte sich aber das Game und in Folge auch den ersten Satz.