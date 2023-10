Mögliche Weitergabe von Informationen: Karin Kneissl kein Thema für BKA

Zuständig für die Aufklärung von Kompromittierungen seien grundsätzlich die Bundesministerien, in deren Wirkungsbereich die Kompromittierung vermutet werde oder stattgefunden habe, wurde ferner erläutert. Das Außenministerium (BMEIA) erklärte am Donnerstag in seiner Beantwortung einer APA-Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz, dass Aufzeichnungen über den Zugriff auf klassifizierte Informationen geführt würden. Gleichzeitig verweigerte es jedoch die Antwort auf die explizite Frage, ob man sich einschlägig mit seiner ehemaligen Ministerin beschäftigt habe. „Einen schriftlich fixierten Mechanismus für nicht bewiesene Befürchtungen und hypothetische Schäden im Zusammenhang mit dem Abfluss klassifizierter Informationen gibt es nicht", schrieb das Ministerium.

Die 58-jährige Österreicherin spielt in Russland indes eine aktivere Rolle: Sie tritt häufig in russischen Staatsmedien auf und leitet an der auch für seine historische Affinität zu Geheimdiensten bekannten St. Petersburger Staatlichen Universität (SPbGU) einen neu errichteten Thinktank namens „Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues" ("Geopolitisches Observatorium für russische Schlüsselfragen", Anm.). Die für die Institution verwendete Abkürzung G.O.R.K.I. lässt sich dabei nicht nur als Anspielung auf den Schriftsteller Maxim Gorki (1868-1936) und somit als freundliche Geste an die auch für ihr Interesse an russischer Literatur bekannte Expolitikerin aus Österreich verstehen. Russinnen und Russen erinnert das Akronym auch an die Hochzeitsfeier der damaligen Außenministerin, die 2018 im südsteirischen Gamlitz auch von Wladimir Putin beehrt wurde: Mit dem Ruf „gorko" („bitter", Anm.) werden bei Hochzeiten in Russland traditionell die Brautleute aufgefordert, einander zu küssen. (APA)