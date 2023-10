Fügenberg – Im Bereich eines Baumhauses in einem Wald in Fügenberg ist in der Nacht auf Freitag, gegen 3.20 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte von der Feuerwehr Fügen gelöscht werden. Das Baumhaus wurde durch das Feuer zerstört, mehrere Bäume wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. (TT.com)