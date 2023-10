Wissenschaftstalk live: „Lebe wohl, du schöner Wald! – Der Wald im Wandel”

Wie steht es um Österreichs Wälder heute und in Zukunft? Erfahren Sie beim „Am Puls“-Talk von Landesforstdirektor Josef Fuchs und vom Botaniker und Waldexperten Stefan Mayr mehr über die weiteren Entwicklungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes in Österreich.

Der Wissenschaftsfonds FWF lädt gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung und der Universität Innsbruck zum „Am Puls“-Wissenschaftstalk am Freitag um 18.30 Uhr im Haus der Musik in Innsbruck bzw. via Livestream ein.