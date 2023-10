Slowenien und Italien beginnen Grenzkontrollen

Unter Berufung auf Terrorgefahr und verstärkte illegale Migration starten Italien und Slowenien Grenzkontrollen an Schengen-Binnengrenzen. Die Kontrollen sollen nach Angaben der Regierungen in Rom und Ljubljana am Samstag beginnen. Italien kontrolliert demnach die Grenze zu Slowenien und das Nachbarland seinerseits jene zu Kroatien und Ungarn, hieß es.