Auto stürzte in Kramsach in Bachbett: Drei Jugendliche verletzt

Ein 17-Jähiger kam am Freitagabend in Kramsach von der Straße ab. Das Auto landete im Bachbett. Der Lenker und seine beiden Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Kramsach – Zu einem schweren Unfall kam es Samstagabend in Kramsach. Drei Jugendliche – zwei 17-Jährige und ein 15-Jährigen – fuhren in einem Auto auf der Unterinntalstraße im Ortsteil Seebühel.

In einer Rechtkurve verlor der Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Wagen frontal mit einem Baum und stürzte in weiterer Folge in das darunter liegende Bachbett.