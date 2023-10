Gasser verzichtete auf Big-Air-Antreten in Chur

Die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser verzichtet auf ein Antreten beim Auftakt des Big-Air-Weltcups am Samstag in Chur. Die aktuelle Weltmeisterin hatte sich vor zwei Wochen beim Training eine Fersenprellung zugezogen und wurde nicht rechtzeitig fit. Damit gehen die Finali ohne österreichische Beteiligung in Szene, da Gassers Freund Clemens Millauer als Neunter seines Heats und Gesamt-18. die Qualifikation für die Entscheidung verpasst hat.

„Schade, aber der Contest in Chur ist für mich um eine Woche zu früh gekommen“, sagte Gasser. „Die Landung war durch die spezielle Präparierung eisig und hart. Ich wollte zu einem so frühen Zeitpunkt in der Saison kein unnötiges Risiko eingehen.“ Millauer hatte sich aufgrund guter Trainingsleistungen mehr erwartet. „Es hat aber nicht viel gefehlt, daher hält sich meine Enttäuschung auch in Grenzen.“ (APA)