Meryl Streep ist seit sechs Jahren von ihrem Mann Don Gummer getrennt

New York – Durch die Autobiografie von Jada Pinkett Smith (52) kam vor wenigen Tagen heraus, dass sie und Will Smith (55) seit sieben Jahren getrennt sind. Jetzt der nächste Knaller: Auch Oscarpreisträgerin Meryl Streep (74, „Die Eiserne Lady“) und Bildhauer Don Gummer (76) gehen seit mehr als sechs Jahren getrennte Wege.

Mit dieser Nachricht haben Fans vermutlich nicht gerechnet. Zumal Streep noch am Freitag bei den „Princesa de Asturias Awards“ in Spanien ihren Ehering trug, wie das Nachrichtenportal Page Six berichtet. Der letzte öffentliche Auftritt der Eheleute war bei der Oscarverleihung 2018 – auch damals waren sie schon getrennt.

Bei der Oscarverleihung 2012 hatte Streep ihren Ehemann in ihrer Dankesrede erwähnt, als sie für ihre Rolle als „Die Eiserne Lady“ die Trophäe als beste Hauptdarstellerin bekommen hatte: „Zuerst möchte ich Don danken, denn wenn man seinen Ehemann am Ende der Rede dankt, wird Musik gespielt“, sagte sie. „Ich möchte, dass er weiß, dass du mir alles, was ich in unserem Leben am meisten schätze, gegeben hast.“