Schwerer Zusammenstoß in Radfeld: Auto überschlug sich

An zwei Autos entstand bei einem schweren Zusammenprall in Radfeld Totalschaden. Die beiden Lenker blieben unverletzt.

Radfeld – Glimpflich endete am Samstagabend ein Verkehrsunfall in Radfeld: Wie die Polizei berichtet, prallten gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung der Tiroler Straße mit der Dorfstraße die Autos eines 48- und eines 22-Jährigen zusammen. Das Fahrzeug des jüngeren Lenkers überschlug sich daraufhin und landete in einem angrenzenden Feld am Dach. Während an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand, blieben beide Lenker unverletzt.