MCI ist Europäische Universität

Die Bürger:innen der Zukunft benötigen nicht nur Wissen in ihren Fachgebieten, sondern auch Know-how und Kompetenzen, um in einer globalisierten, vernetzten Welt erfolgreich zu sein.

Aktuell arbeitet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® im Rahmen von ULYSSEUS an mehreren interdisziplinär & international organisierten Studienprogrammen. Solche so genannten Joint-Degree-Programme ermöglichen ein Studium an mehreren Europäischen Hochschulen und stärken damit auch die interkulturelle Kompetenz zukünftiger Absolvent:innen. In Vorbereitung sind Programme zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Smart Cities, Nachhaltiges Management oder Entrepreneurship & Tourismus.