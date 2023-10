Südtirol-Wahl ist geschlagen: SVP muss Verluste hinnehmen

Bozen – In der Brennerstraße in Bozen, am Sitz der Südtiroler Volkspartei, herrschte am Sonntagabend Hochspannung. Die Nervosität war spürbar und sie wurde zum Wahlschluss um 21 Uhr noch größer. Schließlich musste die seit 1945 regierende Sammelpartei mit Verlusten rechnen. 42 Prozent erreichte sie 2018, in Umfragen kam sie zuletzt auf 32 bis 35 Prozent.