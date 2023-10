Aus für Maertens in Salzburg: Gesamtes „Jedermann“-Ensemble ausgebootet

Schauspielchefin Davydova, sie folgte in dieser Funktion auf die langjährige Spartenleiterin Bettina Hering, bestätigte die geplanten Neuerungen und sprach von einer „sehr schwierigen Entscheidung“, die nicht von einem Menschen allein getroffen werden könne. Weitere Angaben machte sie nicht: „Wir werden das in der allernächsten Zeit öffentlich kommentieren.“

Der Wiener Michael Sturminger hatte den „Jedermann“ in Salzburg heuer zum dritten Mal seit 2017 neu inszeniert. Nach seinen Worten sei das gesamte Ensemble noch im Sommer von der neuen Schauspieldirektorin persönlich per E-Mail für das kommende Jahr eingeladen worden. „Es bestand Einvernehmen darüber, dass man eine ‚Jedermann‘-Inszenierung keinesfalls für eine einzige Spielzeit plant und so auch keinem namhaften Hauptdarsteller anbieten könnte. Marina Davydova hat mir das bei unserem ersten Treffen im Mai bestätigt und im August nach einem gemeinsamen Vorstellungsbesuch mitgeteilt, dass sie unsere Inszenierung mit Michael Maertens gerne bis 2026 spielen würde. Man kann sich vorstellen, dass diese Ausladung letzten Mittwoch für uns alle aus heiterem Himmel kam.“ Als Begründung habe er „von verschiedenen Verantwortlichen sehr widersprüchliche Erklärungsversuche gehört“, so Sturminger weiter. Und: „Ich habe so etwas noch nie erlebt.“