SVP stürzt in Südtirol auf 34,5 Prozent ab: Kompatscher will bleiben

Südtirols Landeshauptmann und SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl im Amt bleiben und die kommenden fünf Jahre eine Regierung anführen. Er habe an die 60.000 Vorzugsstimmen erhalten, dies sei ein "klarer Auftrag", sagte Kompatscher auf Nachfrage im Zuge eines Pressestatements Montagfrüh am Parteisitz in Bozen.