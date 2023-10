33-jährige Frau in Strasshof erschossen: Tatverdächtiger Ex-Partner in U-Haft

Strasshof – Nach der Tötung einer 33-Jährigen am Samstag in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist über den mutmaßlichen Täter die U-Haft verhängt worden. Der 35 Jahre alte Mann befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, teilte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft am Montag mit.