Deutsches Jugendwort des Jahres: „Goofy“ hat die Nase vorn

Innsbruck – Der Sieger steht fest. Seit Anfang Juni hatten Jugendliche die Möglichkeit in mehreren Runden für ihr Lieblingswort abzustimmen. Die Beteiligung am Voting sei laut Langenscheidt-Verlag so hoch wie nie zu vor gewesen. Fast 40 Prozent haben den Sieger gewählt. Gewertet wurden aber lediglich die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zwischen zehn und 20 Jahre alt sind.