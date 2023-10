Unterländer (80) verging sich seit 1975 an Töchtern und Enkelinnen: Lange Haftstrafe

Innsbruck – Der Richter benötigte gut zehn Minuten, um all die Straftaten aufzuzählen, die am Montag am Innsbrucker Landesgericht zur Verurteilung eines 80-jährigen Unterländers führten. Straftaten, die sich ausschließlich gegen die eigene Familie richteten – zwischen 1975 und 1989 soll der Einheimische regelmäßig seine damals noch minderjährigen Töchter misshandelt und sexuell missbraucht haben. Ab 2009 vergriff sich der Pensionist auch an seinen Enkelinnen.