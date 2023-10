„Die Wildbach“ feierte Dachgleiche in Imst

Imst – Die neue Gebietsbauleitung Oberes Inntal der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV, die Wildbach, Anm.) in Imst liegt voll im Plan. Am 20. Oktober konnte die Firstfeier über die Bühne gehen.

Seit dem Frühjahr 2022 wird intensiv am Neubau der WLV-Zentrale für das Tiroler Oberland gearbeitet. Nun erfolgte die offizielle Firstfeier für den Neubau, der in drei Abschnitten umgesetzt wird. Die Werkstätte und das Bürogebäude sind bereits fertig gestellt, jetzt biegen die Bauarbeiten für den letzten Abschnitt, den neuen Bauhof, in die Zielgerade. „Die neue Gebietsbauleitung Oberes Inntal bietet unseren Mitarbeitern im Büro und im Bauhof künftig moderne Arbeitsplätze und eine zeitgemäße Infrastruktur“, weiß Daniel Kurz, Gebietsbauleiter Oberes Inntal. Die Eröffnung der neuen Gebietsbauleitung Oberes Inntal ist für Mai 2024 geplant.