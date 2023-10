Michel Reimon will für Grüne bei EU-Wahl kandidieren

Wien – Der Grüne Nationalratsabgeordnete Michel Reimon will im kommenden Jahr für seine Partei bei der EU-Wahl antreten. Das teilte er am Montag Nachmittag auf diversen Social-Media-Kanälen mit. Bereits von 2014 bis 2019 saß Reimon als Grün-Abgeordneter im EU-Parlament. Bei den kommenden Nationalratswahlen will der Burgenländer dagegen nicht mehr kandidieren.