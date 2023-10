„Sieben Meter hohe Flammen": Buschbrände wüten in Queensland

Brisbane – Im australischen Bundesstaat Queensland sind Dutzende Menschen vor mehreren schweren Buschbränden auf der Flucht. Besonders betroffen seien die Ortschaften Tara und Kogan rund 250 Kilometer westlich von Brisbane, teilten die örtlichen Notfalldienste am Dienstag mit. Anrainer wurden aufgefordert, ihre Häuser umgehend zu verlassen.

„Ihr Leben könnte in Gefahr sein. Bald wird es zu gefährlich sein, mit dem Auto zu fahren", schrieben die „Queensland Fire and Emergency Services" in den Sozialen Medien.