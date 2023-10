2,1 Millionen Menschen nutzen TikTok in Österreich monatlich

Wien – TikTok erfreut sich in Österreich großer Beliebtheit. So nutzen 2,1 Millionen Menschen hierzulande die Kurzvideo-App zumindest monatlich und damit beinahe jede vierte Person. Zahlen dazu teilte das Unternehmen am Dienstag erstmals mit. In Deutschland sind es mit 20,9 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern ziemlich exakt zehnmal so viele.