Heli-Landeplatz der Klinik Innsbruck geht mit Verzögerung wieder in Betrieb

Knapp sechs Wochen später als geplant geht der Hubschrauberlandeplatz der Innsbrucker Klinik am Freitag wieder in Betrieb. Der Heliport wurde generalsaniert.

Innsbruck – 26 Jahre Betriebszeit und über 69.000 Starts und Landungen hatten ihre Spuren hinterlassen – der Hubschrauberlandeplatz am Dach der Innsbrucker Chirurgie musste generalsaniert werden und wurde daher Mitte Juni gesperrt. Am Freitag geht der Landeplatz nun wieder in Betrieb, wie die Klinik am Mittwoch via Aussendung mitteilte.