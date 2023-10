Erste Single präsentiert: Manu Delago geht 2024 mit Tiroler Gesangstrio auf Tour

Der international gefeierte Komponist und Multiinstrumentalist hat ein gemeinsames Album mit den Sängerinnen von "Mad About Lemon" angekündigt. Am Mittwoch präsentierten sie die erste Single "Modern People" samt Video.

Zentrale Rolle spielt dabei das Tiroler Gesangstrio "Mad About Lemon" – bestehend aus Anna Widauer, Mimi Schmid und Heidi Erler. Komplettiert wird die fünfköpfige Band von Kontrabassist Clemens Rofner. Am gestrigen Dienstag begeisterte die neue Formation das Publikum im ausverkauften Haller Stromboli mit einem exklusiven Konzert-Vorgeschmack, am Mittwoch folgte die Veröffentlichung der ersten Single "Modern People" samt Video.

Das Album soll im Februar erscheinen, dann startet auch die "Snow from Yesterday"-Tour mit dem Auftaktkonzert am 1. Februar im Treibhaus Innsbruck. Darauf folgen Auftritte in Landeck und Wörgl. Nach Gigs in England, Ungarn, Deutschland und der Schweiz gibt es Ende April zudem ein Gastspiel in Telfs. (siha, TT.com)