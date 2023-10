Traditionelles vor dem Feiertag: Großer Zapfenstreich am Landhausplatz

Innsbruck – Am Vorabend des Nationalfeiertags und pünktlich zum ersten Jahrestag der Tiroler Landesregierung fand der traditionelle Große Österreichische Zapfenstreich am Landhausplatz in Innsbruck statt: Neben der Militärmusik Tirol war die Ehrenkompanie der 6. Gebirgsbrigade, die Musikkapelle und die Schützenkompanie Anras, Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände und der Offizierskurs des Bundes der Tiroler Schützenkompanien ausgerückt.

„Der Zapfenstreich hat eine lange Tradition in Österreich. Er symbolisiert den Abschluss eines ereignisreichen Tages und ist ein Tribut an unsere Geschichte und Werte. Heute erinnert er uns einmal mehr an den Wert von Frieden und Freiheit“, so Mattle.