Grünalgen am Fürstenplatz: Galerie Thoman zeigt Feuerstein und Mangat

Innsbruck – Was schießt einem in den Kopf, wenn man ein Kunstwerk betrachtet? Diese Frage muss sich in der aktuellen Ausstellung der Galerie Thoman in Innsbruck nicht nur das Publikum, sondern auch die ausstellenden Künstler selbst stellen. Antwort gaben Thomas Feuerstein und Harkeerat Mangat bei der Eröffnung von „The Conversation“ – und zwar im Rahmen einer Performance. Diese war, passend zum Titel der Schau, eben als Gespräch der beiden angelegt.