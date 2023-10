Burg Landskron in Kärnten gewann „9 Plätze – 9 Schätze“

Die Eisriesenwelt (Salzburg) und Hardegg (Niederösterreich) wurden in der Jubiläumssendung auf die Plätze zwei und drei gewählt. Tirol ging mit dem Pillerseetal ins Rennen.

Wien – Burg Landskron in Kärnten hat am Nationalfeiertag das Finale der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ auf ORF 2 für sich entschieden. Auf Platz zwei im Publikumsvoting kam die Eisriesenwelt in Salzburg, auf Platz drei Hardegg in Niederösterreich.

Bereits zum zehnten Mal suchten Armin Assinger und Barbara Karlich am Nationalfeiertag den schönsten Platz des Landes. Ihr Bundesland repräsentierten die Moderatoren und Moderatorinnen der neun ORF-Landesstudios und die Promi-Jury bestehend aus Thomas Stipsits, Annemarie Moser, Herbert Prochaska, Susanne Höggerl, Lukas Perman, Lilian Klebow, Fritz Strobl, Franz Posch und Laura Bilgeri. Den Sieger kürte auch im Jubiläumsjahr am Ende der Sendung das Fernsehpublikum.

Tirol ging mit dem Pillerseetal ins Rennen

Zur Wahl standen heuer außerdem der Eisenberg im Burgenland, der Himmelsberg in der Steiermark, die Altstadt von Steyr in Oberösterreich, das Palmenhaus Schönbrunn in Wien, das Pillerseetal in Tirol und der Spullersee in Vorarlberg.

Die bisherigen Sieger-Plätze der vergangenen neun Jahre waren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), der Wiegensee in Vorarlberg (2021) und zuletzt das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark. (APA, TT.com)