Wer schenkt, soll auch an die Steuern denken

Georg Janovsky: Aktuell gibt es in Österreich weder eine Schenkungs- noch eine Erbschaftssteuer. Nur bei Immobilien fällt eine reduzierte Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr an. Es bestehen prinzipiell zwischen Schenkung und Erbschaft keine steuerlichen Unterschiede. Häufig ist jedoch die Schenkung bereits zu Lebzeiten zu empfehlen, da mehr Gestaltungsspielraum besteht. Im Todesfall fällt damit zumindest diese Belastung weg. Zudem können sich die steuerlichen Rahmenbedingungen künftig ändern.

Janovsky: In diesem Fall greift das Schenkungspflichtteilsrecht und Sie können von der beschenkten Person ihren Pflichtanteil an den Schenkungen fordern. Bei Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte (insbesondere Kinder oder die Ehefrau) ist das unbefristet möglich. Bei Schenkungen an sonstige Personen (etwa an die Lebensgefährtin) geht das nur, wenn der Schenker innerhalb von zwei Jahren nach der Schenkung verstirbt.