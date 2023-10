„Die Alm gibt es nicht mehr“: Buchauer Alm in Maurach durch Feuer komplett zerstört

Eben, Maurach – Die ersten Atemschutztrupps rannten zu Fuß mit 30 Kilo Ausrüstung auf den Berg, schildert Einsatzleiter Rupert Wöll von der Feuerwehr Eben. Ein extremer Löscheinsatz forderte die Feuerwehren im Achental Freitag bis spät in die Nacht. Gegen 16 Uhr war in der Buchauer Alm oberhalb von Maurach am Achensee ein Feuer ausgebrochen.