Schwerer Unfall in Erl: Zehnjähriger mit E-Bike von Auto erfasst und verletzt

Erl – Im Erler Weiler Mühlgraben wurde am Freitagabend ein zehnjähriger E-Bikefahrer von einem Auto erfasst und verletzt. Der Bub war gegen 17.45 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung L209 unterwegs, als der 29-jährige Autolenker in entgegengesetzter Richtung fuhr.