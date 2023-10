Zwei Drittel der Kinder erhalten Taschengeld

Zwei Drittel aller Mädchen und Buben in Österreich erhalten monatlich durchschnittlich 41 Euro Taschengeld. Knapp ein Drittel der Eltern knüpft den finanziellen Zuschuss an Bedingungen, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform durchblicker.at im Vorfeld des Weltspartags. 2020 gab nur jeder Zweite an, den Kindern bis 18 Jahren Taschengeld in Höhe von im Schnitt 33 Euro pro Monat zu geben. Aber nicht alle können sich die Ausgaben in Zeiten der Teuerung noch leisten.