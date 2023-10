Braathen-Rücktritt lässt Fragen offen

Seine Teamkollegen stehen unter Schock, die Konkurrenten glaubten an einen Scherz und der Ausrüster spricht von einer "Katastrophe" - der überraschende Rücktritt von Skirennläufer Lucas Braathen erinnert an den plötzlichen Abgang von Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer im Dezember 2022 in Bormio. Der Norweger ist allerdings erst 23 Jahre alt und der Entscheidung liegen auch Streitigkeiten mit dem Verband zugrunde. Ein Nationenwechsel wäre eine Möglichkeit zum Weitermachen.