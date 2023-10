Nach siegreichem Torfestival lacht Schwaz von Tabellenspitze

Durch den zweiten Sieg in Folge sprangen die ungeschlagenen Handballer von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag vorübergehend an die Tabellenspitze der HLA-Meisterliga. Beim 37:34-Auswärtserfolg beim SC Ferlach konnte sich vor allem die Offensive um Topscorer Filip Peric (neun Tore) in Szene setzen. „Gerade im Abschluss waren wir extrem effizient und haben kaum Fehler gemacht“, jubelte Schwaz-Trainer Christoph Jauernik über Platz eins und eine „sehr schöne Momentaufnahme“. (TT)