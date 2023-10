Warum wir uns mit unserer Sterblichkeit auseinander setzen sollten

Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in DDr.in Eva Katharina Masel, MSc ist Leiterin der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin am Wiener Allgemeinen Krankenhaus und lehrt und forscht an der Medizinischen Universität Wien. Als Fachärztin für Innere Medizin wollte sie einen beruflichen Weg einschlagen, bei dem sie nahe an den Menschen arbeitet und hat sich auf Palliativmedizin spezialisiert, ein Fach, in dem es darum geht, die letzte Lebenszeit so angenehm wie möglich zu gestalten.

© Masel