Stau-Ende ausgewichen: Lkw riss am Fernpass Leitschiene aus Verankerung

Nassereith – Glimpflich ging ein Verkehrsunfall mit einem Lkw am Samstagvormittag am Fernpass aus. Ein 57-Jähriger war mit seinem Lastwagen auf der B179 im Bereich des Hohen Schrofen in Richtung Nassereith unterwegs. Wegen des starken Verkehrsaufkommens musste der Mann gegen 11 Uhr nach einer scharfen Rechtskurve stark abbremsen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um nicht auf das Stau-Ende aufzufahren. Dabei touchierte der Lkw die Leitschiene, riss diese aus der Verankerung und blieb quer über die Fahrbahn stehen.