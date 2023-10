15-jähriger Mopedlenker stürzte in Ebbs nach Flucht vor Polizei

Ebbs – Die Polizei ertappte am Samstag um 10.30 Uhr einen 15-jährigen Mopedlenker, der in Ebbs ohne Kennzeichen unterwegs war. Hinten auf dem Moped saß ein 16-jähriges Mädchen.

Durch einen eigenen Fahrfehler sei der Mopedfahrer schließlich in einem Kreisverkehr zu Sturz gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung beschrieb, wurde er vorher nicht direkt verfolgt.

Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife setzte sofort Erste Hilfe Maßnahmen. Der Lenker und die Mitfahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.

„Am Kleinkraftrad wurden mehrere technische Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt“, hieß es von der Polizei. Der Zulassungsschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Mehrere Verwaltungsanzeigen und ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck folgen. (TT.com)